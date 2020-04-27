شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كسر ماسورة مياه بشارع شبرا يغرق مدخل محطة المترو والشوارع الجانبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة دوران شبرا، شمال القاهرة، كسر ماسورة مياه رئيسية بشارع شبرا، ما أدى لغرق الشارع، فيما تواصل شركة مياه الشرب بالقاهرة شفط المياه والسيطرة عليها بعد غلق الخط المكسور، تمهيدا لإصلاحه.

وتأثرت عدد من المناطق المحيطة بمكان الكسر بشارع شبرا، بانقطاع مياه الشرب، فيما دفعت محافظة القاهرة بعدد من الشفاطات للسيطرة على تدفق المياه، كما فتحت بالوعات الصرف لاستيعاب كميات المياه.

وأغرقت المياه عددا من الشوارع الفرعية ومداخل العقارات والمحال ومدخل محطة المترو بدوران شبرا، كما تسببت فى تكدس مرورى، بالتزامن مع استمرار جهود شركة المياه للسيطرة على الموقف.

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وفى سياق آخر قاد الدكتور حسام الدين فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، حملات مكبرة للوقاية من انتشار فيروس كورونا وذلك بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ومنها تطهير وتعقيم شوارع أحياء المنطقة الشمالية وكذا المبانى الحكومية ودور العبادة والمؤسسات الاجتماعية والأسواق والتي كان آخرها تطهير سوق إيديال بحى الشرابية.

كما واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال باستمرار تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة، كما ألزم المحافظ إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.