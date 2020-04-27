شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار جديد لجامعة حلوان لإنتاج كواشف سريعة تحدد الإصابة بكورونا فى 10 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت كلية العلوم بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة والدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بمشروع تحت عنوان "تطوير تقنية حيوية نانوية للكشف عن فيروس كورونا المستجد" إلى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار المنحة الاستثنائية العاجلة من برنامج "طبق فكرتك" رقم ( 7102) للمعاونة فى مجابهة فيروس كورونا المستجد "، وقد اجتاز المشروع مراحل التقييم الفنية بنجاح وتم قبوله فنيا.

وقال الدكتور عماد أبو الدهب، عميد كلية العلوم بجامعة حلوان إن منظمة الصحة العالمية صنفت فى 11 مارس 2020 الإصابة بفيروس كورونا بأنها جائحة مضيفا أن ارتفاع عدد الإصابات كان دافعا إلى العمل على ثلاث محاور : المحور الأول تضمن التشخيص المبكر والمحور الثانى العلاج الفعال والمحور الثالث تطوير لقاح للحماية، وحسب منظمة الصحة العالمية فانه يتم تجريب العديد من الأودية وتقييم نتائجها ، أما بالنسبة للقاح فإن التأكد من أي لقاح تجريبي بشكل قاطع يجب أن يستغرق من عام إلى عامٍ ونصف.

ويهدف المشروع بحسب بيان صادر عن جامعة حلوان ، إلى إنتاج وتطوير كواشف سريعة لفيروس كرونا المستجد باستخدام تقنية النانوتكنولوجى (لا يتعدى زمن الكشف فيها عن 10 دقائق ) ذات حساسية عالية بمقارنتها بتفاعل البلمره المتسلسل ( (rRT-PCR. هذا الكاشف السريع سوف يعتمد على اختبار مناعي ما بين انتجين لفيروس كورونا المستجد (فى عينة دم الشخص المصاب ) وجسم مضاد احادى النسيلة.

Advertisements

وأوضح البيان ،أنه يشارك فى المشروع عده جهات بحثية مصرية من (جامعة حلوان – جامعة القاهره – المركز القومى للبحوث) ويشرف على المشروع، الدكتور محمد مصطفى عمران - الأستاذ المساعد الكيمياء الحيوية بقسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة حلوان ومدير المشروع، الدكتور أحمد برهوم همام - مدرس تكنولوجيا النانو بقسم الكيمياء بكلية العلوم بالجامعة ونائب مدير المشروع.

يتكون فريق عمل المشروع من الدكتورة داليا عبد الحميد عمران الأستاذ بكلية طب القصر العينى ، و الدكتور أشرف عبده طبل لأستاذ بالمركز القومى للبحوث، والدكتور فتحى محمد عبد الحليم - أستاذ مساعد دكتور الكيمياء التحليلية بكلية العلوم - جامعة القاهرة، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من شباب الباحثين بقسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة حلوان (عبد الله احمد محمود، ابراهيم عبد المنعم ابراهيم، ساره احمد عبد المنعم) للقيام بإجراء التجارب البحثية فى المشروع.