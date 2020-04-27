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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الادارة العامة لرى القليوبية، استرداد مساحة 2000 متر مربع ملك الوزارة كان تم التعدى عليها بالبر الأيسر لترعة الإسماعيلية التابع لهندسة رى شبرا تفتيش رى قبلى القليوبية، فى ضوء الجهود المبذولة لاسترداد أملاك الدولة.

وأوضحت الإدارة العامة لرى القليوبية، أنه تم وضع لافتة وتسليم الموقع لأمن الوزارة، ويجرى تصنيع وتجهيز بوابات السور الحديد الجديد بمعرفة رجال إدارة الصيانه الوقائية بالقليوبية.

وتكثف وزارة الرى، حملاتها لإزالة التعديات المقامة على نهر النيل، بعد تكليفات الحكومة بإستراد أراضى الدولة التى تم التعدى عليها، ولا تهاون فى استرداد الحقوق واعاداتها مرة أخرى.

وشدد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على استمرار جهود اجهزة الوزارة بإزالة التعديات القائمة ومنع اى تعديات فى مهدها واتخاذ كافة الاجراءات التى تضمن حماية أملاك الدولة من التعدى.

وأكدت الوزارة مضيها قدما فى تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.





الرى تسترد 2000 متر مربع تم التعدى عليها على ترعة الاسماعيلية (1)

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الرى تسترد 2000 متر مربع تم التعدى عليها على ترعة الاسماعيلية (2)



الرى تسترد 2000 متر مربع تم التعدى عليها على ترعة الاسماعيلية (3)



الرى تسترد 2000 متر مربع تم التعدى عليها على ترعة الاسماعيلية (4)