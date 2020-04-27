شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: مناطق الساحل وروض الفرج تأثرت بكسر ماسورة مياه خط دوران شبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب قطر 1000 مل، الذى شهده شارع روض الفرج أمام محطة المترو وهى الماسورة التى تغذى احتياجات أحياء الساحل وروض الفرج من المياه، مع سحب المياه الموجودة بالشوارع الرئيسية ومتفرعاتها حتى لا يتم التأثير على حركة المرور.

كما أصدر المحافظ تعليماته بسرعة الدفع بسيارات مياه الشرب المتنقلة لتدبير احتياجات المواطنين من المياه لحين الانتهاء من إصلاح الماسورة.

كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت صباح اليوم بلاغًا يفيد بكسر الماسورة، وعلى الفور انتقل رئيس أحياء الساحل وروض الفرج ورئيس شركة المياه لموقع الكسر مصطحبين 12 شفاط لشفط المياه الموجودة بالشوارع ، كما تم غلق المياه، وجار إصلاح الماسورة فى أقرب وقت ممكن.

وتأثرت عدة من المناطق المحيطة بمكان الكسر بشارع شبرا، بانقطاع مياه الشرب، فيما دفعت محافظة القاهرة بعدد من الشفاطات للسيطرة على تدفق المياه، كما فتحت بالوعات الصرف لاستيعاب كميات المياه.

Advertisements

وأغرقت المياه عدد من الشوارع الفرعية ومداخل العقارات والمحال ومدخل محطة المترو بدوران شبرا، كما تسببت في تكدس مرورى، بالتزامن مع استمرار جهود شركة المياه للسيطرة على الموقف.

ورصد الخليج 365، جهود محافظة القاهرة لشفط المياه وإصلاح الكسر، والهبوط الذى سببه كسر خط المياه الرئيسى بالشارع، كما تسبب الكسر فى قطع الخدمة عن عدة مناطق تعتمد على الخط الرئيسى.

وأشرف على أعمال الإصلاح والسيطرة على المياه، عدد من قيادات محافظة القاهرة على رأسهم، الدكتور حسام فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية ومسئولى شركة المياه، وشرطة المرافق.

وشهدت منطقة دوران شبرا، شمال القاهرة، كسر ماسورة مياه رئيسية بشارع شبرا، ما أدى لغرق الشارع، فيما تواصل شركة مياه الشرب بالقاهرة شفط المياه والسيطرة عليها بعد غلق الخط المكسور، تمهيدا لإصلاحه.