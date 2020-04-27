شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: فحص 20 ألف رأس من عجول التسمين البرازيلية بالموانئ والمحاجر البيطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تكثيف لجان الفحص البيطرية بالموانئ والمحاجر البيطرية لـ 20 ألف رأس من عجول التسمين وصلت ميناء دمياط أمس ضمن استيراد 141 ألف رأس، لتوفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض بالأسواق خلال الفترة المقبلة.

كان المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، قال في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه تم استقبال أول شحنات العجول الحية المستوردة عبر ميناء دمياط والبالغة 20 ألف رأس قادمة من البرازيل، ضمن الشحنات الماشية الحية التى وافقت عليها الوزراة وهى استيراد 141 ألف رأس عجول تسمين، سوف تكفى احتياجات المواطنين حتى بعد عيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور أحمد عبد الكريم رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، إنه يتم فحص جميع شحنات الحيوانات الحية المستوردة في بلد المنشأ والفحص على مراكب الشحن وبالمحاجر البيطرية عقب وصول الشحنات، بمعرفة أطباء الهيئة، مضيفا أن دور الهيئة ليس استيراد اللحوم الحية أو المجمدة وإنما تلقى طلبات الشركات المستوردة وعمل لجان للحجر البيطري لمتابعة الطلبات وفقًا لإجراءات الاستيراد، مع سحب عينات من الشحنة الواردة، لفحص الهرمونات والإشعاع الذرى والتأكد من خلوها من الأمراض التي تمنع تداولها بالأسواق قبل الذبح الفورى لها.

وأضاف رئيس الحجر البيطرى، أن الهيئة حريصة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية من زيادة المعروض من اللحوم الحمراء، من خلال إعطاء المزيد من الموافقات الاستيرادية للماشية الحية، وفقا للاشتراطات المصرية والدولية المعنية بهذا الشأن حيث تشرف اللجان البيطرية المصرية المشكلة من قبل "الهيئة" على جميع عمليات الشحن الواردة ومتابعتها فى بلد المنشأ، مؤكدا أن دور الهيئة تلقى طلبات المستوردين والإشراف على شحنات الماشية، كما تتولى تنفيذ سياسة وزارة الزراعة بتوفير البروتين الحيوانى وسد الفجوة الغذائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.