شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: صرف 57 مليون جنيه لـ 48 ألف عامل بقطاع السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا بصرف الدفعة الأولى من إعانات الطوارئ للعاملين من قطاع السياحة وتصل إلى 57 مليونا و217 ألفاً و523 جنيها، لنحو 48 ألفا و968 عاملاً يعملون فى 205 منشآت متضررة من فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من (كوفيد-19).

وأوضح وزير القوي العاملة ، أن أعداد المتقدمين بقطاع السياحة للصندوق لصرف الإعانات المتضررين من وباء كورونا وصل حتي الآن 3800 منشاة، وجاري استكمال بياناتهم تمهيدا للصرف.

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وأكد سعفان أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة أنشأته الحكومة عام 2002 بغرض مساندة المنشآت في الظروف الاقتصادية التي ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.