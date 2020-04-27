شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان: نصلى للعاملين فى خدمة دفن الموتى لأن عملهم مؤلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب البابا فرنسيس الثالث بابا الفاتيكان جموع المسيحيين للصلاة من أجل العاملين في خدمة دفن الموتى مؤكدا أن عملهم حزين ومؤلم وقال البابا في رسالة له ترجمها المكتب الإعلامي الكاثوليكي بالقاهرة، إن هؤلاء الذين يعملون على دفن الموتى يشعرون بما خلفه وباء كورونا عن قرب.





وخاطب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية، أتباع الكنيسة حول العالم بالصلاة من أجل دعم الفنانين المبدعين الذين يمتعونهم خلال هذه المرحلة، وغرد البابا فرنسيس عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الإثنين، قائلا: "لنصلِّ معًا من أجل الفنانين الذي يملكون قدرة كبيرة على الإبداع ويدلّوننا من خلال الجمال على الدرب التي ينبغى علينا اتباعه، ليمنحنا الرب جميعًا نعمة الإبداع في هذه المرحلة".

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كما طلب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية، الصلاة لأجل الحزانى والعاطلين عن العمل، غير القادرين على المسير قدما بعائلاتهم.

وقال البابا فرنسيس فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر الناطق بالعربى،"لنصلِّ معًا من أجل جميع الأشخاص الذين يعانون من الحزن لأنّهم وحيدون أو لا يعرفون أي مستقبل ينتظرهم أو لأنّهم لا يمكنهم أن يسيروا قدمًا بعائلاتهم لأنّهم ليس لديهم عملاً، لنصلِّ اليوم من أجلهم".

وفى سياق آخر أبدى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، ورأس الكنيسة الكاثوليكية، استياءه من الأشخاص الذين يتعاملون باستخفاف مع اجراءات حظر التجول والوقاية الطبية لمنع عدوى فيروس كورونا، وغرد البابا فرنسيس في رسالة له عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "بينما نتطلع إلى انتعاش بطيء وشاق من الوباء ، فإن الخطر يكمن في أن الفيروس قد يصيبنا، بسبب اللامبالاة والأنانية التي يتعامل بها أولئك الذين ينسون أنهم تركوا وراءهم أشخاص آخرين".