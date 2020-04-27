شكرا لقرائتكم خبر عن "همام بيه" أشهر ضابط بوليس بمصر في وثائقيات شريف عارف "حقيقة في دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف اليوم في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة" على مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان، دور واحد من أشهر رجال البوليس المثيرين للجدل في تاريخ مصر الحديث وهو اللواء محمد إمام ابراهيم مدير البوليس السياسي في الفترة بين عامي 1948 و1952.

يقول الكاتب شريف عارف أنه فى عام 1961 كتب السيناريست يوسف عيسى النص السينمائى، لواحد من أهم أفلام السينما العربية «فى بيتنا رجل» للمخرج المبدع هنرى بركات، وهو الفيلم المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، والفيلم تدور أحداثه قبل ثورة يوليو، وتحديداً فى نهاية الأربعينيات، ويسلط الضوء على واحد من أهم الأجهزة الأمنية التى شهدتها مصر عبر التاريخ وهو «البوليس السياسى».. الفيلم تطرق - أيضاً - إلى شخصية مدير البوليس السياسى «همام بك»، فى إشارة إلى أشهر من تولى رئاسة هذا الجهاز، خلال أهم فتراته من عام 1948 وحتى 1952 وهو «إمام بك».. اللواء محمد إمام إبراهيم.

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الطريف أن الممثل الذى لعب دور «همام بك» فى الفيلم أو اللواء إمام إبراهيم فى الواقع، هو الفنان عبدالخالق صالح، وهو ممثل مصرى من مواليد 1913، تخرج فى مدرسة البوليس، عمل فى سلك الشرطة، وأنهى حياته العسكرية برتبة لواء، ليبدأ حياته الفنية عام 1958، مع المخرج عزالدين ذوالفقار.

دور «همام بك» فى الفيلم يكشف بعض ملامح الدور الذى كان يلعبه البوليس السياسى فى الحياة العامة المصرية، ويشير إلى حجم الصلاحيات الممنوحة لرئيس هذا الجهاز. ( المصدر: البوليس السياسي يحكم مصر - جمال سليم / ٢٦ يناير ..حريق القاهرة مدبرون ومنفذون - شريف عارف)

يذكر أن الكاتب شريف عارف يشغل منصب سكرتير تحرير صحيفة " المصري اليوم"، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان في ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير ..حريق القاهرة مدبرون ومنفذون" ، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة .