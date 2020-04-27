شكرا لقرائتكم خبر عن أسقفية الشباب تطلق فعاليات مهرجان الكرازة أونلاين بعد غلق الكنائس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت أسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فعاليات مهرجان الكرازة المرقسية لعام 2020 "أونلاين" بعد أن تسبب وباء كوفيد 19 فى إغلاق الكنائس.

جاءت فكرة مهرجان الكرازة للكنيسة الارثوذكسية فى عام 2004 وحمل وقتها شعار "أنتم نور العالم" والهدف منه تنمية مهارات أبناء كل كنيسة خلال فترة الصيف فى الموهبة المفضلة له، وكان التسابق في العام الأول للمهرجان، قاصرا على أحياء القاهره الكبرى فقط، بعد ذلك توسع التنافس على مستوى إيبارشية جمهورية مصر العربية.

وفى السنوات الأخير توسع خدمة مهرجان الكرازة ليشمل العديد من الايبارشيات خارج مصر ، وبدأ التنافس من جميع ايبارشيات الأقباط فى السودان والمهجر.

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ويمثل كل كنيسة مجموعة من الشباب والفتيات تم اختيارهم بعد خضوعهم للتدريب لفترة فى النشاط الذى يشارك به فى مهرجان الكرازة.

يشمل المهرجان العديد من المسابقات منها: الدراسية، الألحان والتسبحة، والمحفوظات، الأنشطة الثقافية، اللغة القبطية، البحوث، والأنشطة الأدبية، الفنون التشكيلية، والانشطة الرياضية، والمجالات الإلكترونية، والاعلامية، وأخيرًا مسابقة الابتكارات الهندسية والعلمية، حيث تشكل كل كنيسة فريق خاصة بها ليمثلها فى مهرجان الكرازة ويتنافس كل فريق تابع لكنيسته مع باقى الفرق الآخر داخل ايبارشيته وفى النهاية يتم اختيار أكثر فريق حقق فوز على الفرق الأخرى ، لخوضه مرحلة أخرى لينافس باقى فرق الكنائس، وتقام التصفيات النهائية في نهاية شهر أغسطس من كل عام.

تعد أنشطة مهرجان الكرازة ليس فقط قاصرة على المسابقات الروحية فقط ولكنها تضم انشطة رياضية وثقافية ومن الانشطة الرياضية مثل " كرة القدم ، والطائرة ، واليد " وغيرها من الالعاب الاخرى " ومن الانشطة الثقافية " مسابقة المسرح ، يوضع فى الاعتبار أن يقدم العرض قيمة إنسانية أخلاقية مستمدة من روح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أو قيمة اجتماعية ترسخ المواطنة الكاملة مع عدم التعرض لعقائد الآخر.