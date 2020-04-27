شكرا لقرائتكم خبر عن بالورود .. أهالي القناطر يدعمون الجيش الأبيض والمسعفين بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقديرا لدورهم في مواجهة "كورونا " قام أهالي مدينة القناطر الخيرية بتقديم مبادرة لدعم " الجيش الأبيض" والمسعفين وتقديم باقات من الورود داخل المستشفيات وللعاملين في الإسعاف تعبيرا عن مساندتهم لجهودهم المبذولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد. Advertisements وقال محمود فتحى منسق المبادرة أن الفكرة جاءت لتكريم الجيش الأبيض علي ما يبذلونه من جهود في التصدي لفيروس كورونا المستجد وباقات الورود تعبيرا عن مساندتنا للأطباء وطاقم التمريض والمسعفين . وقدم مدير الوحدة الصحية بالقناطر الخيرية الشكر للقائمين علي المبادرة مؤكدا أن تلك المشاعر الطيبة لها عظيم الأثر علي اطباء مصر وطاقم التمريض على جهودهم فى محاربة فيروس كورونا .

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