محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (عاطلين– مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر) لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بدر مستقلان سيارة ميكروباص قيادة أحدهما، بحوزتهما ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 155 جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول). تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط عاطلين بحوزتهما هيروين في القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.