محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملات مُكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
أسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك مصنع غير مرخص لتصنيع المستلزمات الطبية بمحافظة البحيرة، لحيازته (15 ألف قطعة جوانتي) بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين.
كما ضبطت الحملات مالك محل غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة الإسكندرية، لحجبه عن التداول (3000 قطعة كمامة) بقصد رفع أسعارها.
ونجحت الحملات في ضبط المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة القاهرة، لحيازته (12 ألف و145 قطعة مستلزمات طبية "جوانتي، كمامة، خافض لسان، شكاكة، سرنجات، شرائط تحاليل سكر) قام المذكور ببيعها بأزيد من السعر المقرر.
يأتي ذلك اتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر تصديا لـ"كورونا".. شرطة التموين تضبط 3 أشخاص بحوزتهم 30 ألف "كمامة وجوانتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.