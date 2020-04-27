تصديا لـ"كورونا".. شرطة التموين تضبط 3 أشخاص بحوزتهم 30 ألف "كمامة وجوانتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملات مُكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك مصنع غير مرخص لتصنيع المستلزمات الطبية بمحافظة البحيرة، لحيازته (15 ألف قطعة جوانتي) بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين.

كما ضبطت الحملات مالك محل غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة الإسكندرية، لحجبه عن التداول (3000 قطعة كمامة) بقصد رفع أسعارها.

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ونجحت الحملات في ضبط المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة القاهرة، لحيازته (12 ألف و145 قطعة مستلزمات طبية "جوانتي، كمامة، خافض لسان، شكاكة، سرنجات، شرائط تحاليل سكر) قام المذكور ببيعها بأزيد من السعر المقرر.

يأتي ذلك اتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.