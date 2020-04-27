محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية في القاهرة، من إنقاذ طفل عقب سقوطه داخل منور عقار بالأزبكية. وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بسقوط شخص من أعلى عقار كائن بشارع عماد الدين بالأزبكية في محافظة القاهرة. Advertisements وانتقلت وحدة الإنقاذ بالحماية المدنية وبالفحص تبين سقوط طفل - مقيم بمحل البلاغ- من أعلى سطح الطابق الرابع داخل منور العقار لأعلى سطح الطابق الأول أثناء قيامة باللهو بطائرة ورقية. واستعانت القوات بالطرق الحديثة لاستخراجة وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج. ووجه المبلغ الشكر لوزارة الداخلية وكذا ضباط وأفراد الحماية المدنية لسرعة انتقالهم والتعامل مع البلاغ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الحماية المدنية" تنقذ طفلاً سقط في منور عقار بالأزبكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.