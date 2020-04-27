خلال 24 ساعة.. أمن المنافذ يضبط 99 مخالفة مرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط قضيتين تهريب (بضائع أجنبية الصنع- نحاس خردة) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي قرابه 10 آلاف جنيه.

كما نجحت الحملات في تنفيذ (97) حكم قضائي متنوع، وضبط (99) مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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