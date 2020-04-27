ضبط 1000 قضية تموينية متنوعة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1018) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بمحافظة المنوفية، لحجبه عن التداول كمية قدرها (5طن دقيق فاخر، 4200 عبوة " زيت طعام ، خل " ) بقصد رفع أسعارها.

كما ضبطت الحملات مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية، بمحافظة الإسكندرية، لحجبه عن التداول كمية قدرها (3,875 طن " أرز حر، مكرونة ") مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.