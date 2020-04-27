سقوط مسجل خطر بحوزته "حشيش" في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بسوهاج، برئاسة اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث، من ضبط مسجل خطر أدار وكرا للإتجار لمخدر الحشيش.

أكدت تحريات ومعلومات قسم مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن سوهاج بالإشتراك مع مباحث مركز شرطة سوهاج قيام سائق -مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج -مسجل شقي خطر مخدرات، وسبق اتهامه في 8 قضايا "سرقة بالإكراه، سلاح بدون ترخيص، مشاجرة، مخدرات"؛ بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت 250 جرام، هاتف محمول، سلاح أبيض، مبلغ مالي".

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للإتصال بعملائه، واستخدام السلاح الأبيض للدفاع عن نشاطه الإجرامي.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .