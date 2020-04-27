خلال 24 ساعة.. ضبط 213 قضية احتكار سلع و125 مخالفة قرار إغلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن، حملاتها المكبرة؛ تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال، وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها.
وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 654 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، و213 قضية في مجال احتكار وحجب السلع، والتلاعب بالأسعار، و125 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها -بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
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