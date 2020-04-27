الأمن العام: تنفذ 55 ألف حكم قضائي وضبط 198 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط 156 قطعة سلاح ناري، و198 قضية مخدرات، وتنفيذ 55356 حكم قضائي متنوع، خلال 24 ساعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 3 تشكيلات عصابية ضموا 9 متهمين، ارتكبوا 8 حوادث متنوعة، و15 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، و116 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 3 سيارات- 3 دراجات نارية، وضبط 10484 مخالفة مرورية، وفحص 53 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.