لمدة شهرين.. تحويلات مرورية بطريق مصر/ الإسماعيلية لأعمال تطوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامناً مع إجراء أعمال تطوير طريق (مصر-الإسماعيلية) الصحراوي بالمنطقة الكائنة من كوبرى الحرفيين وحتى كوبرى التعمير؛ اعتباراً من الساعة السابعة مساءً غدا الثلاثاء ولمدة شهرين.

وتتطلب أعمال التطوير ورفع الكفاءة التحويلات المرورية التالية:

- القادم من كوبرى التعمير تجاه كوبرى الحرفيين، يتم تحويل الطريق للطريق البطىء الموازى لهذه الوصلة على أن يتم إستكمال السير عقب ذلك لكوبرى الحرفيين ومحور جسر السويس.

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- القادم من محور جوزيف تيتو ويرغب فى الإستكمال بطريق مصر/الإسماعيلية الصحراوى يتم غلق كوبرى الحرفيين والإستكمال بالمسطح إتجاه محور جوزيف فكوبرى أحمد جلال المستحدث فمحور الدائرى إتجاه السلام أو القاهرة الجديدة أو طريق مصر/ الإسماعيلية الصحراوى أو محور سعد الدين الشاذلى إتجاه العبور.

- القادم من محور جسر السويس يسلك يميناً إجبارى تجاه محور جوزيف تيتو ثم الدوران أسفل كوبرى الحرفيين والإستكمال بشارع جوزيف تيتو فكوبرى أحمد جلال المستحدث فمحور الدائرى أو محور سعد الدين الشاذلى.

وذكرت الإدارة العامة للمرور أنها ستضع اللافتات الإرشادية والإضاءات التحذيريةبالمنطقة محل الأعمال.