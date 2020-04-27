أخبار مصر | برلماني: تعميق الصناعات الطبية ضرورة أكدتها أزمة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:33 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: تعميق الصناعات الطبية ضرورة أكدتها أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدرس المستفاد من أزمة كورونا، هو ضرورة تعميق المنتج المحلي والاهتمام بالصناعات المغذية، تحديدًا في مختلف المجالات الطبية، سواء مستلزمات طبية، أو مستلزمات الوقاية أو الأدوية، لأنه ثبت بالتجربة القاسية أنها مسألة أمن قومي.

وأضاف، في بيان له اليوم، أن الصناعات الطبية والدوائية تمثل نافذة إستراتيجية لدخول الصادرات المصرية للعديد من الدول وعلى رأسها الدول الأفريقية نظرًا لأن مصر تمتلك ميزات تنافسية عديدة في هذا المجال، فالصناعة المصرية في مجالات المستلزمات والأجهزة الطبية شهدت تطورا ونموا كبيرا وأصبحت قادرة على المنافسة، أن حجم سوق المستلزمات والأجهزة الطبية في مصر يبلغ 900 مليون دولار.

وأشاد النائب بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة باستكشاف إمكانية التصنيع المحلى للمستلزمات والأجهزة الطبية التى تواجه نقصا حادا على المستوى العالمى، وذلك وفق المعايير الدولية، فضلا عن العمل على استكمال أى نقص في المستلزمات الطبية والكوادر البشرية الطبية في مختلف مراكز تقديم الخدمات الصحية في مصر.

وأضاف أن الحديث عن إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا من المتوقع أن يستغرق مدة لن تقل عن عام لذا لا بد من الاستعداد لمواجهة هذا الوباء وذلك بتوطين الصناعات الطيبة وتجهيز المستشفيات وزيادة مخصصات الإنفاق على الصحة.

تطورات كورونا

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