أخبار مصر | وزير القوى العاملة: صرف 57 مليون جنيه لـ 48 ألف عامل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:33 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة: صرف 57 مليون جنيه لـ 48 ألف عامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا بصرف الدفعة الأولي من إعانات الطوارئ للعاملين من قطاع السياحة وتصل إلي 57 مليونا و217 ألفاً و523 جنيها، لنحو 48 ألفا و968 عاملاً يعملون في 205 منشآت متضررة من فيروس "كورونا" المستجد.

وأضاف الوزير، فى بيان صحفي اليوم الاثنين، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من (كوفيد-19).

وأوضح وزير القوي العاملة ، أن أعداد المتقدمين بقطاع السياحة للصندوق لصرف الإعانات المتضررين من وباء كورونا وصل حتي الآن 3800 منشاة، وجاري استكمال بياناتهم تمهيدا للصرف.

وأكد سعفان، أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة أنشأته الحكومة عام 2002 بغرض مساندة المنشآت في الظروف الاقتصادية التي ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

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7 مصريين يحصلون على 1.3 مليون جنيه مستحقاتهم عن فترة عملهم بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية نجح فى تحصيل مستحقات 7 عمال مصريين يعملون بإحدى الشركات بالمملكة ، وبلغت إجماليها 312 ألفاً و261 ريالا سعوديا، أى ما يوازى مليون و311 ألفا و916 جنيها مصريا تقريبا .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي لعاملة ، أن وزير القوي العاملة كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات 7 عمال مصريين يعملون بإحدى الشركات بالمملكة العربية السعودية ويتضررون من عدم صرف مستحقاتهم ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وبالمتابعة مع المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي ، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركة للمطالبة بمستحقات العمال، وتم الاستجابة وتم تحصيل مستحقاتهم، وبلغت إجماليها 312 ألفاً و261 ريالا سعوديا، أى ما يوازى مليون و311 ألفا و916 جنيها مصريا تقريبا .