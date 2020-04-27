أخبار مصر | برلماني: السيسي تفوق على زعماء أوروبا في مواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:33 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: السيسي تفوق على زعماء أوروبا في مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على الحكمة البالغة التي يتحلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إدارة ملف كورونا، وأشاد بالتنسيق والتناغم الذي يتم بين المسئولين في الحكومة، وعلي رئيسها المهندس مصطفى مدبولي وجميع أجهزة الدولة المعنية، بالتصدي لمواجهة وباء كورونا covid19.
وأوضح في بيان اليوم، أن أزمة تفشي فيروس كورونا القاتل حول العالم، أبرزت جهود الرئيس السيسي، حيث تفوق على زعماء أوروبا، فمعدلات الإصابة والشفاء في مصر أفضل بكثير من الدول الأخرى، وذلك بسبب ما قامت به مصر تحت قيادته من إجراءات تهم صحة الإنسان لمواجهة فيروس كورونا، باعتبار أن الصحة هي حجر الزاوية لأي تنمية، وهو ما تدركه القيادة السياسية وتتعامل معه بدقة شديدة، واهتمام حمى المصريين من مخاطر عديدة.
وأشار إلى أن خير دليل على نجاح مصر في معركتها ضد كورونا هو إشادة ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية بشأن إدارة أزمة "كورونا" العالمية، وهو ما يعد بمثابة شهادة دولية لمصر في التصدى لفيروس كورونا والحد من تداعياته السلبية.
تطورات كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1176 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1502 حالة، من ضمنهم الـ 1176 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 215 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 4534 حالة من ضمنهم 1176 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و317 حالة وفاة.