أخبار مصر | برلماني: السيسي تفوق على زعماء أوروبا في مواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:33 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: السيسي تفوق على زعماء أوروبا في مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على الحكمة البالغة التي يتحلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إدارة ملف كورونا، وأشاد بالتنسيق والتناغم الذي يتم بين المسئولين في الحكومة، وعلي رئيسها المهندس مصطفى مدبولي وجميع أجهزة الدولة المعنية، بالتصدي لمواجهة وباء كورونا covid19.

وأوضح في بيان اليوم، أن أزمة تفشي فيروس كورونا القاتل حول العالم، أبرزت جهود الرئيس السيسي، حيث تفوق على زعماء أوروبا، فمعدلات الإصابة والشفاء في مصر أفضل بكثير من الدول الأخرى، وذلك بسبب ما قامت به مصر تحت قيادته من إجراءات تهم صحة الإنسان لمواجهة فيروس كورونا، باعتبار أن الصحة هي حجر الزاوية لأي تنمية، وهو ما تدركه القيادة السياسية وتتعامل معه بدقة شديدة، واهتمام حمى المصريين من مخاطر عديدة.

وأشار إلى أن خير دليل على نجاح مصر في معركتها ضد كورونا هو إشادة ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية بشأن إدارة أزمة "كورونا" العالمية، وهو ما يعد بمثابة شهادة دولية لمصر في التصدى لفيروس كورونا والحد من تداعياته السلبية.

تطورات كورونا

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