أخبار مصر | جزاءات رادعة.. حظر التسول بملابس عمال النظافة في الجيزة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:33 مساءً - انت الان تقراء خبر جزاءات رادعة.. حظر التسول بملابس عمال النظافة في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على تطبيق جزاءات مشددة علي أي عامل من هيئة النظافة يتم ضبطه يستغل ملابس العمل في أعمال التسول خلال شهر رمضان.

وأوضح المحافظ فى بيان رسمي، أن بعض من العمال غير المنتمين لهيئة النظافة يقومون بإرتداء ملابس تشبه الملابس المخصصة للعمال بالهيئة ويمارسون التسول، مما يشوه من صورة عمال الهيئة المكافحين والذين يؤدون واجبهم الوظيفي علي أكمل وجه دون انتظار مقابل.

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ووجه المحافظ رئيس هيئة النظافة بشن حملات مشتركة بالتنسيق مع شرطة المرافق علي الطرق والشوارع الرئيسية لضبط أي متسول يرتدي زي عمال هيئة النظافة والتحقق من هويته واتخاذ الاجراءات القانونية حياله.

ودعا راشد مواطني الجيزة بالإبلاغ الفوري عن مثل هذه الممارسات وعدم التجاوب لأي فرد يتسول بزي عامل النظافة، مؤكداً أنهم يمارسون الغش والتدليس علي المواطنين خاصه خلال شهر رمضان الكريم، كما وجه المحافظ بمتابعة دورية لدوريات العمل لفرق النظافة خلال شهر رمضان سواء قبل أو بعد الافطار للتأكد من أداء واجباتهم الوظيفية دون تقصير.

ونوه أنه سيتابع يومياً حاله النظافة قبل وبعد الافطار ولن يتم السماح بإنخفاض مستوي النظافة خاصه بعد ما تشهده شوارع المحافظة من تطور ملحوظ في النظافة اشاد به العديد من المواطنين، كما أشار راشد أنه سيتم مكافأة العمال المجتهدين والمخلصين في عملهم نهاية شهر رمضان تتويجا لما بذلوه من جهد خاصه في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من تداعيات فيروس كورونا.