أخبار مصر | القوى العاملة: أول مايو إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:33 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: أول مايو إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن أول مايو إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال.

وقال "سعفان"، إن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

وأصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.

وتقدم وزير القوى العاملة محمد سعفان، بالتهنئة إلى جميع عمال مصر بهذه المناسبة، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطنى فى بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج فى بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

7 مصريين يحصلون على 1.3 مليون جنيه مستحقاتهم عن فترة عملهم بالسعودية

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية نجح فى تحصيل مستحقات 7 عمال مصريين يعملون بإحدى الشركات بالمملكة ، وبلغت إجماليها 312 ألفاً و261 ريالا سعوديا، أى ما يوازى مليون و311 ألفا و916 جنيها مصريا تقريبا .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي لعاملة ، أن وزير القوي العاملة كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات 7 عمال مصريين يعملون بإحدى الشركات بالمملكة العربية السعودية ويتضررون من عدم صرف مستحقاتهم ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وبالمتابعة مع المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي ، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركة للمطالبة بمستحقات العمال، وتم الاستجابة وتم تحصيل مستحقاتهم ، وبلغت إجماليها 312 ألفاً و261 ريالا سعوديا، أى ما يوازى مليون و311 ألفا و916 جنيها مصريا تقريبا.