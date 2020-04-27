أخبار مصر | الحكومة تحسم الجدل حول دور نقابة المهندسين في قانون التصالح بمخالفات البناء

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:33 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة تحسم الجدل حول دور نقابة المهندسين في قانون التصالح بمخالفات البناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، قرارا رقم ٩٣٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩.

وجاء نص قرار مجلس الوزراء بأنه بالإطلاع علي الدستور وعلي القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين وعلي قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاته، وبناء علي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تضاف ماده ٧ مكرر إلي اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وجدير بالذكر أن نقابة المهندسين اعتمدت أكثر من مائة وعشرون ألف تقرير سلامة إنشائية خاصة بقانون التصالح منذ بدايته.

من جانبه أشاد المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، بقرار مجلس الوزراء بإدراج الماده ٧ مكرر للائحة التنفيذية لقانون التصالح والتي تنص علي ان يكون اعتماد المهندسين الاستشاريين والمكاتب الهندسية الاستشارية طبقا لآلية الاعتماد المحددة بنقابة المهندسين في حدود أحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين.

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ولفت إلي أن اللجنة المركزية لتفعيل آليات مزاولة المهنة بالنقابة العامة تقوم بالعمل علي متابعة تنفيذ هذه الآليات، علما بأن هذه اللجنة مشكلة برئاسة الدكتور هشام سعودي رئيس النقابة الفرعية بالاسكندرية، والدكتور شبل ضحا رئيس النقابة الفرعية بالمنوفية مقررا للجنة، والمهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة.. ممثلا لهيئة مكتب النقابة العامة

وبعضوية كلا من: المهندس ايهاب منصور رئيس النقابة الفرعية بالجيزة، وعضو مجلس النواب، المهندس هشام والي رئيس النقابة الفرعية بالفيوم وعضو مجلس النواب، والمهندس هشام أبوسنة رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة، المهندس فاروق الحكيم رئيس شعبة الكهرباء "سابقا "، المهندس ماجد سامي رئيس الشعبة المعمارية، المهندس أحمد رمزي رئيس الشعبة المدنية، المهندس حاتم صادق رئيس الشعبة الميكانيكية "سابقا".