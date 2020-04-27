أخبار مصر | "اتصالات البرلمان": قطر تقود إعلاما إرهابيا عدوانيا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:33 مساءً - انت الان تقراء خبر "اتصالات البرلمان": قطر تقود إعلاما إرهابيا عدوانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، بالعمل على التصدي للإعلام القطري المحرض على الفتنة والإرهاب في كافة الدول العربية على مدى الـ10 سنوات الماضية، مؤكدا أن قطر تقود إعلاما إرهابيا عدوانيا بمعنى الكلمة، وطوال السنوات الماضية لم تترك دولة إلا ووجهت لها عدوانها وبالخصوص مصر.

وأكد بدوي، في بيان له اليوم، أنه آن الأوان لجامعة الدول العربية أن تتحرك في هذا الملف بقوة، فالدوحة تقود مخططا للفتنة على مدى سنوات في ليبيا واليمن وسوريا.

وشدد على ضرورة التصدي لهذا الإعلام القطري العدواني وكبحه بمختلف السبل وخصوصا إزاء التحديات العارمة التي تواجه الأوطان العربية في إطار هجمة كورونا. ولفت إلى أن قطر وطوال سنوات أثبتت أنها جسم شاذ عن العالم العربي، ولها مخطط خبيث وحريصة على تعزيز علاقاتها بالإرهابيين والجماعات المتشددة وفي مقدمتها القاعدة وتنظيم القاعدة وجبهة النصرة وغيرهم. إقرأ أيضا.. برلمانية تطالب القوى العملة بفتح التسجيل مرة اخرى للعمالة الغير منتظمة وتقدمت سولاف دوريش، وكيل لجنة القوى العاملة ومساعد رئيس حزب حماه الوطن، ببيان عاجل للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة، بشأن أعادة فتح التسجيل مرة اخري للعمالة الغير منتظمة من خلال الموقع الألكترونى للوزراة. Advertisements وأضافت "درويش" -فى بيان لها- يجب أن نعطى فالفرصة مرة ثانية للعمال الذين لم يتثنى لهم التسجيل فى المرحلة الأولى والذين ينطبق عليهم الشروط المطلوبة فى التقديم مرة اخري، حتى يستطيعون الاستفادة من المنحة التى تقدمها الدولة للعمالة الغير منتظمة لمساعدة خلال هذه الاوقات العصيبة. وأوضحت وكيل اللجنة، أنه يوجد عدد كبير من المواطنين لم يتم أرسال رسالة الأستحقاق لهم مع العلم أنهم مستحقين ولا يوجد لديهم تأمينات أو أملاك وينطبق عليهم شروط المنحة والبعض الآخر لم يستطيع او يلحق بالتسجيل الإلكترونى على الموقع نظرًا لوجود ضغط على السيستم أثناء فترة التقديم.