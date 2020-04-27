أخبار مصر | العصار وشعراوي يتابعان تعميم الأتوبيس الكهربائى بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:33 مساءً - انت الان تقراء خبر العصار وشعراوي يتابعان تعميم الأتوبيس الكهربائى بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقي الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي بديوان عام الوزارة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والسادة رئيسي هيئتي النقل العام بالمحافظتين لبحث آخر مستجدات التعاون في مجال الأتوبيسات الكهربائية.

وأشار العصار إلي تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر باعتبار أنها تُعَـد مستقبل صناعة السيارات في العالم واهتمام وزارة الإنتاج الحربي بمواكبة التطور التكنولوجي العالمي في مجال تصنيع السيارات الكهربائية نظرًا للعائد الاقتصادي لتوفير النقد الأجنبي الذى يتم تخصيصها لاستيراد السولار والبنزين فضلًا عن انخفاض تكلفه التشغيل والصيانة والعائد البيئي والعائد منها للحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح العصار أن الوزارة قامت بالتعاون مع شركة فوتون الصينية التي تعمل في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، بغـرض توطين هذه الصناعة في مصر والاستفادة من أحدث التكنولوجيات العالمية بحيث تصبح مصر مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية ونشر استخدامها محليًا وتصديرها إلى الدول العربية والإفريقية.

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من جانبه، أكد "شعراوي" أن تصنيع المركبات الكهربائية يأتي في إطار خطة الحكومة لتحديث أسطول النقل العام بمحافظتي القاهرة والإسكندرية للقضاء على ظاهرة الازدحام وتخفيف الضغط المرورى بشوارع العاصمة والاسكندرية والمدن الكبرى بعد ذلك توفير خدمة أفضل للمواطنين، وأنه علي ضوء قيام الدولة بالتوسع في إنشاء وإقامة مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة فإن ذلك يتطلب ضرورة تسيير مركبات صديقة للبيئة في هذه المدن مُثمِّنًا توجه «الإنتاج الحربى» لتوطين هذه الصناعة بمصر.