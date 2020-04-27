أخبار مصر | الإسكان: توصيل المرافق لـ95 قطعة أرض بمشروع "بيت الوطن" بالعبور

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:33 مساءً - انت الان تقراء خبر الإسكان: توصيل المرافق لـ95 قطعة أرض بمشروع "بيت الوطن" بالعبور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ توصيل أعمال المرافق لـ95 قطعة أرض بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين العاملين بالخارج، بمركز الحى التاسع، بمدينة العبور، وبلغت نسبة الإنجاز 50 %.

وأكد وزير الإسكان، أن هناك تكليفات وتوجيهات، لأجهزة المدن الجديدة، بضرورة الاستمرار فى تنفيذ المشروعات المختلفة، ودفع معدلات العمل بها، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للعمل على حماية العاملين، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه يتم التشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين بالمواقع المختلفة، كما يتم المتابعة الدورية للتأكد من ارتداء جميع العاملين للكمامات، وتنفيذ التعليمات والإرشادات الصحية المختلفة.

كما وجه رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة لمتابعة تعقيم المنشآت الخدمية بالمدينة، مع الاهتمام بأعمال النظافة بمختلف أحياء المدينة، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

تطورات كورونا

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1176 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1502 حالة، من ضمنهم الـ 1176 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 215 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 4534 حالة من ضمنهم 1176 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و317 حالة وفاة.