أخبار مصر | "البحث العلمي" تتعاقد مع المشروعات الفائزة ببرنامج "طبق فكرتك"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:33 مساءً - انت الان تقراء خبر "البحث العلمي" تتعاقد مع المشروعات الفائزة ببرنامج "طبق فكرتك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تبدأ أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إجراءات التعاقد مع المشروعات الفائزة في المنحة الاستثنائية العاجلة من برنامج "طبق فكرتك" للمعاونة في مجابهة فيروس كورونا المستجد.
وكان مجلس أكاديمية البحث العلمى برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قد اعتمد في جلسته 176 منحة استثنائية عاجلة بقيمة 30 مليون جنيه لدعم مقترحات بحثية مبتكره تقدم حلول علمية وتكنولوجيه قابلة للتطبيق للمعاونة في مجابهة فيروس كورونا المستجد.
وفي سياق آخر، تتقدم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخالص الشكر لشركة سيسكو العالمية، من خلال وكيلها شركة مصر للنظم الهندسية، نظرا لما تقدمه من دعم كامل للوزارة وللمجلس الأعلى للجامعات، من خلال تفعيل منظومة التعليم عن بعد للجامعات المصرية، وذلك عن طريق برنامج Webex، حيث تم تفعيل ذلك في معظم الكليات بالجامعات المصرية.
كما تم تفعيل واستخدام برنامج Webex في معظم اجتماعات الوزارة، مثل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، والمجلس الاعلى لشئون التعليم والطلاب، ومجلس شؤون المعاهد العالية الخاصة، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلا عن اجتماع اللجنة الموحدة لفحص ومتابعة طلبات تراخيص إنشاء معاهد خاصة، واجتماعات لجان القطاع العلمية، بالاضافة الى اجتماعات اللجان العلمية بمختلف التخصصات، وذلك في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
تطورات كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1176 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1502 حالة، من ضمنهم الـ 1176 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 215 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 4534 حالة من ضمنهم 1176 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و317 حالة وفاة.