أخبار مصر | "البحث العلمي" تتعاقد مع المشروعات الفائزة ببرنامج "طبق فكرتك"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:33 مساءً - انت الان تقراء خبر "البحث العلمي" تتعاقد مع المشروعات الفائزة ببرنامج "طبق فكرتك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إجراءات التعاقد مع المشروعات الفائزة في المنحة الاستثنائية العاجلة من برنامج "طبق فكرتك" للمعاونة في مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وكان مجلس أكاديمية البحث العلمى برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قد اعتمد في جلسته 176 منحة استثنائية عاجلة بقيمة 30 مليون جنيه لدعم مقترحات بحثية مبتكره تقدم حلول علمية وتكنولوجيه قابلة للتطبيق للمعاونة في مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق آخر، تتقدم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخالص الشكر لشركة سيسكو العالمية، من خلال وكيلها شركة مصر للنظم الهندسية، نظرا لما تقدمه من دعم كامل للوزارة وللمجلس الأعلى للجامعات، من خلال تفعيل منظومة التعليم عن بعد للجامعات المصرية، وذلك عن طريق برنامج Webex، حيث تم تفعيل ذلك في معظم الكليات بالجامعات المصرية.

كما تم تفعيل واستخدام برنامج Webex في معظم اجتماعات الوزارة، مثل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، والمجلس الاعلى لشئون التعليم والطلاب، ومجلس شؤون المعاهد العالية الخاصة، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلا عن اجتماع اللجنة الموحدة لفحص ومتابعة طلبات تراخيص إنشاء معاهد خاصة، واجتماعات لجان القطاع العلمية، بالاضافة الى اجتماعات اللجان العلمية بمختلف التخصصات، وذلك في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.