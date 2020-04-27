مصر | شرطة المنافذ تضبط 6 قضايا أمن عام وتنفذ 97 حكما قضائيا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:33 مساءً - انت الان تقراء خبر شرطة المنافذ تضبط 6 قضايا أمن عام وتنفذ 97 حكما قضائيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 6 قضايا أمن عام وتنفيذ 97 حكما قضائيا متنوعا.

وتمكنت فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، من ضبط قضية (2) قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع- نحاس خردة) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى قرابه 10 آلاف جنيه.



ونجحت فى مجال الأمن العام، في ضبط (6) قضايا أبرزها (إنتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائى- صيد بدون تصريح – عدم حمل تحقيق شخصية – دخول دائرة جمركية بدون تصريح – إنتحال صفة).

وقامت فى مجال ضبط المخالفات المرورية، بضبط (99) مخالفة مرورية متنوعة، إما فى مجال تنفيذ الأحكام، قامت بتنفيذ (97) حكم قضائى متنوع. ونجحت فى مجال الأمن العام، في ضبط (6) قضايا أبرزها (إنتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائى- صيد بدون تصريح – عدم حمل تحقيق شخصية – دخول دائرة جمركية بدون تصريح – إنتحال صفة).وقامت فى مجال ضبط المخالفات المرورية، بضبط (99) مخالفة مرورية متنوعة، إما فى مجال تنفيذ الأحكام، قامت بتنفيذ (97) حكم قضائى متنوع. جاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ. تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. Advertisements