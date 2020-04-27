مصر | شرطة المنافذ تضبط 6 قضايا أمن عام وتنفذ 97 حكما قضائيا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:33 مساءً - انت الان تقراء خبر شرطة المنافذ تضبط 6 قضايا أمن عام وتنفذ 97 حكما قضائيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتمكنت فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، من ضبط قضية (2) قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع- نحاس خردة) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى قرابه 10 آلاف جنيه.
ونجحت فى مجال الأمن العام، في ضبط (6) قضايا أبرزها (إنتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائى- صيد بدون تصريح – عدم حمل تحقيق شخصية – دخول دائرة جمركية بدون تصريح – إنتحال صفة).
وقامت فى مجال ضبط المخالفات المرورية، بضبط (99) مخالفة مرورية متنوعة، إما فى مجال تنفيذ الأحكام، قامت بتنفيذ (97) حكم قضائى متنوع.
جاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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وفي سياق آخر، نجحت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في ضبط 8 عناصر إجرامية، لتكوينهم تشكيلات عصابية للإتجار بالمواد المخدرة.
وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بدر مستقلان سيارة ميكروباص قيادة أحدهما، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 155 جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول ).
كما نجحت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، في ضبط عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر – سبق إتهام أحدهما فى قضية سرقة، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 255 جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول).
وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة أول السلام بالقاهرة من ضبط سائق، عامل - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما بشارع ترعة الطوارئ الجديد دائرة القسم مستقلان سيارة ملاكى قيادة السائق وملك شقيقه، بحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1،500 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام، فرد روسى عيار 7.62×39مم وطلقتين من ذات العيار، هاتف محمول).
وقام رجال مباحث قسم شرطة ثانى السلام بالقاهرة، عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة، بضبط عاطلين – مقيمين بدائرة القسم، لقيامهما بتصنيع وترويج مخدر الأستروكس، وذلك حال تواجدهما بشقة أحدهما، بحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3 كيلو جرام، 6 زجاجة أسيتون والمستخدم فى تصنيع مخدر الأستروكس، ميزان حساس، عدد 2 هاتف محمول، مبلغ مالى قدره 10 آلاف جنيه).