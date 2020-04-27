مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة كابلات الكهرباء بسوهاج

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:33 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة كابلات الكهرباء بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث مديرية أمن سوهاج، من ضبط 5 أشخاص، لتخصصهم فى إرتكاب جرائم سرقات أسلاك وكابلات الكهرباء وأغطية البالوعات.

فقد أكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج قيام سائقين، و3 عاملين – مقيمين بسوهاج، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فـى سرقة الكابلات الكهربائية متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبط المتهمين أثناء إستقلالهم ( دراجة نارية " تروسيكل " ) وضبط بحوزتهم ( فرد محلى الصنع وطلقة نارية من ذات العيار، عدد 4لفافات أسلاك كهربائية وكابلات كبيرة الحجم، 2 غطاء بالوعة صرف صحى ) وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وإرتكابهم العديد من جرائم سرقات الأسلاك الكهربائية وأغطية البالوعات، وأن المضبوطات بحوزتهم من حصيلة جرائم سرقة والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 8 عناصر إجرامية

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وفي سياق أخر، نجحت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في ضبط 8 عناصر إجرامية، لتكوينهم تشكيلات عصابية للإتجار بالمواد المخدرة.

حيث تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بدر مستقلان سيارة ميكروباص قيادة أحدهما، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 155 جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول ).

كما نجحت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، في ضبط عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر – سبق إتهام أحدهما فى قضية سرقة، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 255 جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول ).

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة أول السلام بالقاهرة من ضبط سائق، عامل - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما بشارع ترعة الطوارئ الجديد دائرة القسم مستقلان سيارة ملاكى قيادة السائق وملك شقيقه، بحوزتهما ( كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1،500كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام، فرد روسى عيار 7.62×39مم وطلقتين من ذات العيار، هاتف محمول).

وقام رجال مباحث قسم شرطة ثانى السلام بالقاهرة، عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة، بضبط عاطلين – مقيمين بدائرة القسم، لقيامهما بتصنيع وترويج مخدر الأستروكس، وذلك حال تواجدهما بشقة أحدهما، بحوزتهما ( كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3 كيلو جرام، 6 زجاجة أسيتون والمستخدم فى تصنيع مخدر الأستروكس، ميزان حساس، عدد 2 هاتف محمول، مبلغ مالى قدره 10 آلاف جنيه ).