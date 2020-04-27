مصر | ضبط 1018 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:33 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 1018 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1018) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية:

تمكنت من ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة الباجور (بمحافظة المنوفية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (5طن دقيق فاخر، 4200 عبوة " زيت طعام، خل " ) بقصد رفع أسعارها.

ونجحت في ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الدخيلة (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (3،875 طن " أرز حر، مكرونة ") مجهولة المصدر، بقصد رفع أسعارها.

واستطاعت ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخصوص (بمحافظة القليوبية) لحيازته كمية قدرها (4،930 طن " أرز أبيض، مكرونة" ) معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين.

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وقامت بضبط مالك مصنع غير مرخص لتصنيع المستلزمات الطبية بدائرة مركز شرطة كوم حمادة (بمحافظة البحيرة) لحيازته ( 150000 قطعة جوانتى) بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين.

وكذلك تم ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنشية (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول ( 3000 قطعة كمامة )، قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.