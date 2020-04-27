مصر | سقوط تشكيل عصابي لتزوير العملات بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:33 مساءً - انت الان تقراء خبر سقوط تشكيل عصابي لتزوير العملات بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم، وبحوزته8 ورقات مالية فئة 100جنيه بإجمالى 800 جنيه "مقلدين".

وإعترف بتحصله على المضبوطات من عاطل - مقيم بدائرة القسم، مقابل مبلغ مالى بقصد ترويجها على عملائه، أمكن ضبطه وبحوزته (225) ورقة مالية فئة الــ (100 جنيه) "مقلدين"، وإعترف بحيازته للعملات المقلدة بقصد ترويجها على عملائه، وأقر بإرتكاب واقعة نصب مستخدمًا عملات مقلدة بشراء (2 هاتف محمول) عبر موقع تسوق الكترونى من (مندوب بشركة شحن) بمبلغ (5600 جنيه مقلدين).

وتم بإرشاده ضبط الهاتفين المُستولى عليهما، وأقر بتحصله على العملات المُقلدة المضبوطة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القليوبية تم ضبطه وبمواجهته أقر بتحصله على العملات المقلدة من عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية)، تم ضبطه وبمواجهته إعترف بتحصله على العملات المقلدة من (أحد الأشخاص له معلومات جنائية مسجلة "هارب" ونجلتيه أمكن ضبطهما بالشقة سكنهما بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان وعثر بداخل الشقة على (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "جميعهم مقلدين" - جهاز كمبيوتر - جهاز سكانر - طابعة ألوان - أوراق طباعة - أوراق فضية سلوفانية "تستخدم فى تقليد الرقم السرى الخاص بالأوراق المالية" - أدوات قص وكى ودمغ - عملات مقلدة مطبوعة "تحت التجهيز").

وبمواجهتهما أقرتا بقيام والدهما "المتهم الهارب" بتقليد العملات الورقية بإستخدام المضبوطات المشار إليها، وإعترفتا بقيامهما بترويج العملات المقلدة على عملائهم، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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وفي سياق أخر، نفى مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، صحة ما بثته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن مقطع فيديو زعمت خلاله تعرض إحدى السيدات للاعتداء من قِبل أحد ضباط الشرطة بمحافظة الشرقية.

وأوضح مسؤول مركز الإعلام الأمني، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه أثناء مرور قوة من وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية بدائرة المركز لتفقد الحالة الأمنية تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه في قضية اتجار بالمواد المخدرة) وبحوزته (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار - عدد 16 قطعة لمخدر الحشيش - مبلغ مالي ).

وحال اصطحاب المذكور لديوان المركز لاستكمال الإجراءات القانونية قامت (شقيقته) بالصياح في محاولة لمنع القوة من اصطحابه، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالي حصيلة الاتجار.

وأكد مسئول مركز الإعلام الأمني، أن ما تم بثه يأتي في إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية والقنوات الموالية لها في ترويج الأكاذيب وبث الشائعات بهدف تأليب وإثارة الرأي العام.