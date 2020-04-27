مصر | في أقوى ضربة أمنية.. ضبط 8 تشكيلات عصابية لتجارة المخدرات بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:33 مساءً - انت الان تقراء خبر في أقوى ضربة أمنية.. ضبط 8 تشكيلات عصابية لتجارة المخدرات بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في ضبط 8 عناصر إجرامية، لتكوينهم تشكيلات عصابية للإتجار بالمواد المخدرة.

حيث تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بدر مستقلان سيارة ميكروباص قيادة أحدهما، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 155 جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول ).

كما نجحت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، في ضبط عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر – سبق إتهام أحدهما فى قضية سرقة، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 255 جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول ).

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة أول السلام بالقاهرة من ضبط سائق، عامل - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما بشارع ترعة الطوارئ الجديد دائرة القسم مستقلان سيارة ملاكى قيادة السائق وملك شقيقه، بحوزتهما ( كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1،500كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام، فرد روسى عيار 7.62×39مم وطلقتين من ذات العيار، هاتف محمول).

وقام رجال مباحث قسم شرطة ثانى السلام بالقاهرة، عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة، بضبط عاطلين – مقيمين بدائرة القسم، لقيامهما بتصنيع وترويج مخدر الأستروكس، وذلك حال تواجدهما بشقة أحدهما، بحوزتهما ( كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3 كيلو جرام، 6 زجاجة أسيتون والمستخدم فى تصنيع مخدر الأستروكس، ميزان حساس، عدد 2 هاتف محمول، مبلغ مالى قدره 10 آلاف جنيه ).

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وضبطت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر - سبق إتهامه فى قضية مخدرات، وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 250 جرام، مبلغ مالى ).

كما تم ضبط (عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر – لهما معلومات جنائية مسجلة ) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة.. وذلك حال تواجدهما بمنطقة سكنهما.. وبحوزتهما ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 170 جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول ).

ونجحت الإدارة في ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 215 جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول ).

كما تم ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام - سبق إتهامه فى 3 قضايا أخرهم قضية مخدرات، وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 140 جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول ).

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.