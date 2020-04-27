مصر | إنقاذ طفل عقب سقوطه داخل منور عقار بالأزبكية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:33 مساءً - انت الان تقراء خبر إنقاذ طفل عقب سقوطه داخل منور عقار بالأزبكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح رجال الحماية المدنية، في إنقاذ طفل عقب سقوطة من الدور الرابع بمنزلة، في منطقة الأزبكية حيث تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بسقوط شخص من أعلى عقار كائن بشارع عماد الدين بالأزبكية بمحافظة القاهرة.
وعلى الفور إنتقلت وحدة الإنقاذ بالحماية المدنية وبالفحص تبين سقوط (طفل - مقيم بمحل البلاغ) من أعلى سطح الطابق الرابع داخل منور العقار لأعلى سطح الطابق الأول أثناء قيامة باللهو بطائرة ورقية، وعلى الفور تم الإستعانة بالطرق الحديثة لإستخراجة وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.
ووجه المبلغ الشكر لوزارة الداخلية وكذا ضباط وأفراد الحماية المدنية لسرعة إنتقالهم والتعامل مع البلاغ.
جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضا
وفي سياق أخر، نفى مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، صحة ما بثته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن مقطع فيديو زعمت خلاله تعرض إحدى السيدات للاعتداء من قِبل أحد ضباط الشرطة بمحافظة الشرقية.
وأوضح مسؤول مركز الإعلام الأمني، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه أثناء مرور قوة من وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية بدائرة المركز لتفقد الحالة الأمنية تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه في قضية اتجار بالمواد المخدرة) وبحوزته (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار - عدد 16 قطعة لمخدر الحشيش - مبلغ مالي ).
وحال اصطحاب المذكور لديوان المركز لاستكمال الإجراءات القانونية قامت (شقيقته) بالصياح في محاولة لمنع القوة من اصطحابه، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالي حصيلة الاتجار.
وأكد مسئول مركز الإعلام الأمني، أن ما تم بثه يأتي في إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية والقنوات الموالية لها في ترويج الأكاذيب وبث الشائعات بهدف تأليب وإثارة الرأي العام.