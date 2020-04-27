شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: إرجاء تحصيل أقساط أصحاب المخابز البلدية خلال رمضان وحتى نهاية عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إرجاء تحصيل المبالغ المالية والأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية خلال شهر رمضان المعظم وحتى نهاية عيد الفطر المبارك، وذلك تيسيرًا على أصحاب المخابز البلدية ولضمان توافر الخبز البلدي المدعم للمواطنين في كافة المناطق في هذا الشهر المبارك.

جدير بالذكر أن عدد المخابز البلدية والتي تعمل في إنتاج الخبز المدعم يصل إلى أكثر من 30 ألف مخبز، تنتج يوميًا ما بين 250 إلى 270 مليون رغيف خبز مدعم، يصرف لـ72 مليون مواطن يستفيدون من بطاقة الدعم.

وتواصل مديريات التموين بالمحافظات والقطاعات الرقابية بالوزارة متابعة عمل المخابز عبر حملاتها التموينية يوميًا للتأكد من استلام المخابز للدقيق التمويني، والتأكد من مطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز للمواصفات والأوزان، والأسعار المقررة.