شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد: دعم السائقين المتضررين من «كورونا» بالداخلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت لجنة متابعة أزمة فيروس «كورونا» المستجد بالوادى الجديد برئاسة حنان مجدى، نائب المحافظ، عدم تسجيل حالات إيجابية جديدة مصابة أو فيات جراء الفيروس، ليظل عدد المصابين 14 مصابًا، وحالتي وفاة.
من جانبه، قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، في تصريحات صحفية، الغثنين، إن لجنة إدارة الأزمة قامت بحصر سائقي سيارات الأجرة المتضررين من قرار إيقاف حركة النقل الجماعي بمركز الداخلة، مشيرًا إلى أنه تم البدء في توزيع مساعدات عينية وغذائية عليهم في ٧ قرى، وجار الاستكمال لجميع القرى، بجانب دعم أسر الحالات الموجودة بمستشفيات العزل خارج المحافظة بالاحتياجات اللازمة، لضمان بقائهم في المنازل، وعدم الخروج حتى تماثل ذويهم للشفاء، وضمان عدم ظهور حالات جديدة مصابة بالفيروس.
وأضاف «الزملوط» أنه تم وصول الشركة الفنية المسئولة عن تركيب خط الغازات اللازمة لتجهيز مستشفى الصدر والحميات لمستشفى حجر صحي، بجانب تركيب بوابة تعقيم بمدخل مستشفى الداخلة العام لتعقيم المترددين عليها وحمايتهم، وتجهيز مقر لجهاز تحليل الـ PCR لضمان تركيبة مباشرة فور وصوله لسرعة إجراء المسحات وإظهار النتائج.
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