شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط حاد في القلب.. وفاة سيدة مصابة بـ«كورونا» بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع أهالي مركز بيلا بكفرالشيخ، جثمان سيدة، ٤٦ سنة، توفيت متأثرة -وفق شهادة الوفاة- بهبوط حاد في القلب، وكانت مصابة بفيروس كورونا ومحتحزة بالعناية المركزة بعزل المستشفى المركزي ببلطيم.

وتم دفن الجثمان بمقابر العائلة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، حيث تم تغسيل الجثمان وتكفينه بعزل بلطيم وفق الإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة لمثل تلك الحالات، كما قام الأطباء والعاملين بعزل بلطيم بأداء صلاة الجنازة عليها بحديقة المستشفى.

وقام العشرات من أهالي قريتها بتشييع الجثمان ودفنه بمقابر العائلة.

وتعتبر تلك الحالة هي ثالث حالة وفاة لمصابي كورونا بكفرالشيخ، حيث كانت الحالة الأولى لسيدة من قرية شباس عمير بمركز قلين، والثانية لرجل من أحد الأحياء بمدينة كفرالشيخ.