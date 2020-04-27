شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بـ«عزل أبوقير» لـ ١١٤ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد محسن، المدير الطبى الجديد لمستشفى الحجر الصحى في المدينة الشبابية بأبو قير شرق الإسكندرية (مستشفى العزل لمصابى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19)، إنه تم تعافى 20 مصابا جديدا بفيروس كورونا وخروجهم من العزل بعد تماثلهم للشفاء تماماً وتلقى العلاج اللازم.

وأضاف «محسن»، لـ«المصرى اليوم»، أنه بخروج الحالات الـ20 يصل إجمالى الحالات التي تم خروجها من مستشفى العزل منذ فتحها وحتى الآن 114 حالة، مشيرا إلى أنه تم إجراء مسوح طبية لهم للتأكد من سلبية النتائج قبل خروجهم حيث جرى تعافيهم على مدار الأيام الماضية.

وأوضح أنه تم استقبال عدداً من المصابين من مستشفى عزل العجمى المركزى من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعي والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت عينته في المسحة الأولى سلبية.

ولفت إلى أنه جرى تحويل المدينة الشبابية في الإسكندرية بالكامل مقر حجر صحى (عزل) لمصابى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من أصحاب الحالات البسيطة ومن تتطلب حالتهم الصحية فترة نقاهه فقط وليست رعاية طبية كاملة وكذا المخالطين لهم واستقبال أي حالات جديدة خلال الفترة المقبلة.

مستشفي عزل أبوقير يعلن شفاء ٢٠ حالة جديدة بفيروس كورونا

مستشفي عزل أبوقير يعلن شفاء ٢٠ حالة جديدة بفيروس كورونا

مستشفي عزل أبوقير يعلن شفاء ٢٠ حالة جديدة بفيروس كورونا