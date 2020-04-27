شكرا لقرائتكم خبر عن «القدوة الحسنة».. مسابقة رمضانية للشباب في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طرحت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء مسابقة بحثية للشباب تحت اسم «القدوة الحسنة»، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب، مدير الشباب والرياضة، إن المسابقة تهدف إلى إلقاء الضوء على أبرز الشخصيات السيناوية التي أثرت في أبنائها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضاف عبدالوهاب، أن المسابقة للفئة العمرية من 18 وحتى 30 سنة، على أن يكون البحث من عمل المشارك وليس منقولاً عبر الإنترنت، ولا يقل البحث المقدم عن 3 صفحات (A4) ولايزيد عن 5 صفحات، ولا تزيد الصفحة عن 25 سطر، وأن تكون الكتابة بخط Arial 14، والعناوين الجانبية بخط PT Bold heading 14.

وأشار إلى الاستدلال بآيات قرآنية والأحاديث تكتب بالخط العثماني، والالتزام بالمنهجية البحثية من حيث تبويب البحث وتوثيق المصادر والنقل إن وجدت، وتوثيق المقابلات الشخصية وإرفاق بعض الصور والشهادات إذا توفر ذلك قد الإمكان، وألا يكون البحث قد سبق تحكيمه أو نشره أو شارك في ندوات أو مسابقات أخرى.

ولفت إلى إعداد مقطع فيديو للمتسابق مدته لا تزيد عن 3 دقائق يعرض فيه نبذة مختصرة عن القدوة الحسنة التي اختارها، تمهيدا لعرضها عبر صفحة وقناة المديرية الرسمية، على أن يتم تسليم البحث ورقياً من ثلاث نسخ بالإضافة على نسخة word على CD، وكذا العرض التقديميي، موضحًا عليها (الاسم الرباعي / تاريخ الميلاد / رقم التليفون / المرحلة التعليمية إن وجدت) ومرفق صورة من بطاقة الرقم القومي في موعد أقصاه، الأحد، 21 مايو المقبل، إلى خالد مكاوي، مسؤول العام عن المسابقة بمقر مديرية الشباب والرياضة.

قال أنه ستستبعد الأعمال المخالفة للشروط دون الرجوع للمشارك، مؤكدًا على أن قيمة الجائزة 500 جنيه وشهادة تقدير.

Advertisements