شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل ينقل مقر محكمة الشلاتين الجزئية إلى «القصير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، الإثنين، نقل مقر محكمة الشلاتين الجزئية والأسرة بمدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر بمنطقة حجر الأساس إلى مقر محكمة القصير الجزئية، الكائن بمحكمة القصير بمحافظة البحر الأحمر، لحين الانتهاء من أعمال الترميم والتجديد بمحكمة الشلاتين. وأمر وزير العدل بتنفيذ القرار من قبل الإدارات المختصة بالوزارة والنيابة العامة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 4,534

تعافي 1,176

وفيات 317

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل ينقل مقر محكمة الشلاتين الجزئية إلى «القصير» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.