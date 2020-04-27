شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار» و«شعراوي» يتابعان الموقف التنفيذي لصناعة الأتوبيسات الكهربائية بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الإثنين، لبحث الموقف التنفيذي لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ورئيسا هيئتي النقل العام بالمحافظتين، لبحث آخر مستجدات التعاون في مجال الأتوبيسات الكهربائية.

خلال اللقاء، أشار «العصار» إلى تكليفات الرئيس عبدالسيسي بشأن توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر باعتبار أنها تُعَـد مستقبل صناعة السيارات في العالم واهتمام وزارة الإنتاج الحربي بمواكبة التطور التكنولوجي العالمي في مجال تصنيع السيارات الكهربائية نظراً للعائد الاقتصادي لتوفير النقد الأجنبي، الذي يتم تخصيصها لاستيراد السولار والبنزين فضلاً عن انخفاض تكلفه التشغيل والصيانة والعائد البيئي والعائد منها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح «العصار» أن الوزارة قامت بالتعاون مع شركة فوتون الصينية التي تعمل في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، بغـرض توطين هذه الصناعة في مصر والاستفادة من أحدث التكنولوجيات العالمية بحيث تصبح مصر مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية ونشر استخدامها محلياً وتصديرها إلى الدول العربية والإفريقية.

من جانبه، أكد «شعراوي»أن تصنيع المركبات الكهربائية يأتي في إطار خطة الحكومة لتحديث أسطول النقل العام بمحافظتي القاهرة والإسكندرية للقضاء على ظاهرة الازدحام وتخفيف الضغط المرورى بشوارع العاصمة والاسكندرية والمدن الكبرى بالإضافة إلى توفير خدمة أفضل للمواطنين، مشيرًا إلى أنه على ضوء قيام الدولة بالتوسع في إنشاء وإقامة مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة فإن ذلك يتطلب ضرورة تسيير مركبات صديقة للبيئة في هذه المدن مُثمِّناً توجه «الإنتاج الحربى» لتوطين هذه الصناعة بمصر.

وأعرب محافظا القاهرة والاسكندرية عن رغبتهم في تعميم تجربة الأتوبيس الكهربائي بغرض نشر ثقافة توطين صناعة الأتوبيسات الكهربائية وأثني السادة محافظا القاهرة والاسكندرية على نتائج تنفيذ تجربة تسير خط أتوبيس التحرير( عبدالمنعم رياض- التجمع الخامس).

وطلب رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة زيادة عدد الأتوبيسات المستخدمة لتنفيذ التجربة إلى خمسة أتوبيسات ومتابعة النتائج الإيجابية، حيث تلاحظ رضا المواطنين عن توفير هذه الخدمة باستخدام الأتوبيسات الكهربائية لمميزاتها المتعددة.

Advertisements