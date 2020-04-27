شكرا لقرائتكم خبر عن بداية من الغد.. تحويلات مرورية لمدة شهرين بطريق مصر- الإسماعيلية الصحراوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامناً مع إجراء أعمال تطوير طريق مصر- الإسماعيلية الصحراوى بالمنطقة الكائنة من كوبرى الحرفيين وحتى كوبرى التعمير على مدار اليوم بالكامل اعتباراً من الساعة السابعة غداً الثلاثاء ولمدة شهرين، إستكمالاً لأعمال رفع الكفاءة.

تتطلب أعمال التطوير ورفع الكفاءة، إجراء التحويلات المرورية ،للقادم من كوبرى التعمير تجاه كوبرى الحرفيين يسلك المحاور الاتية، ان يتم تحويل الطريق للطريق البطىء الموازى لهذه الوصلة على أن يتم إستكمال السير عقب ذلك لكوبرى الحرفيين ومحور جسر السويس.

أما بالنسبة للقادم من كوبرى الحرفيين تجاه كوبرى التعمير يسلك المحاور الآتية، القادم من محور جوزيف تيتو ويرغب في الإستكمال بطريق مصر- الإسماعيلية الصحراوى يتم غلق كوبرى الحرفيين والإستكمال بالمسطح إتجاه محور جوزيف فكوبرى أحمد جلال المستحدث فمحور الدائرى إتجاه السلام أو القاهرة الجديدة أو طريق مصر- الإسماعيلية الصحراوى أو محور سعد الدين الشاذلى إتجاه العبور.

وبالنسبة للقادم من محور جسر السويس يسلك يميناً إجبارى تجاه محور جوزيف تيتو ثم الدوران أسفل كوبرى الحرفيين والإستكمال بشارع جوزيف تيتو فكوبرى أحمد جلال المستحدث فمحور الدائرى أو محور سعد الدين الشاذلى، وتم وضع اللافتات الإرشادية والإضاءات التحذيريةبالمنطقة محل الأعمال.