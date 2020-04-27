شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تقبل تحدي مدير منظمة الصحة العالمية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنها قبلت التحدي الذي دعا إليها الدكتور تيدروس ادهانوم مدير منظمة الصحة العالمية، بغسيل الأيدي، في إطار طرق الوقاية من فيروس كورونا.

وعبر حساب وزارة الصحة على موقع «فيس بوك»، تم نشر فيديو لوزيرة الصحة وهي تخوض التحدي وتقدم شرحا تفصيليا لكيفية غسيل الأيدي بطريقة صحيحة، وقالت «انا بدعو الشعب المصري بأن يقبل التحدي ويتعلم غسيل الأيدي ويعلمه لأهالينا علشان نحمي بلادنا».