شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يناقش ترتيبات الجلسات الخاصة بالمياه المشتركة فى أسبوع القاهرة للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مع هشام بخيت مساعد الوزير لشئون المياه العابرة للحدود والدراسات والبحوث والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، لبحث موقف الترتيبات لأسبوع القاهرة للمياه 2020 والجلسات العامة الخاصة بالمياه المشتركة والعابرة للحدود.

أوضحت رئيس قطاع التخطيط أنه جارٍ الإعداد للمؤتمر ووضع الإعلان المبدئي له وتحديث الموقع الإلكترونى الخاص به لإطلاق نسخته الثالثة فى الفترة من 18-22 أكتوبر المقبل تحت عنوان "الامن المائى من اجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة".

Advertisements

وترأس وزير الرى اجتماع اللجنة العلمية الخاصة بالمؤتمر، حيث تم عرض ومناقشة المحاور الرئيسية للمؤتمر وكذا المعايير الخاصة بتقييم الأبحاث المقدمة من الباحثين.

وأشارت إيمان سيد إلى أنه تم عقد اجتماع مع ممثلى كل من مكتب اليونسكو وكذلك منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بالقاهرة لبحث سبل التعاون المستقبلي بين المنظمات وأسبوع القاهرة للمياه، وكذلك أنشطة التوعية بأساليب الري الحديث علي مستوي مناطق تجريبية.

جدير بالذكر أن 100 مزارع قدموا التجارب الخاصة بهم فى المرحلة الثانية لمسابقة ترشيد المياه للمزارعين من كافة محافظات الجمهورية للتعرف على أفضل الممارسات الزراعية الخاصة بالحفاظ على المياه وترشيد استهلاكات المياه، كما تم تنظيم المسابقة الوطنية لترشيد استهلاك المياه بين طلاب المدارس من كافة محافظات الجمهورية وعرض وتكريم أفضل 5 مدارس ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه عام 2019.