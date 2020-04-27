شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. دعاء اللهم قربنى فيه إلى مرضاتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر شهر رمضان من أعظم الشهور التي يتقرب فيها العبد إلى ربه بالطاعة والعبادة والدعاء، ولهذا يقدم ”الخليج 365” أحد أجمل الأدعية التي يناجى بها العبد ربه، الدعاء بصوت مصطفى بكر، والذي يقول فيه "اللّهم قرّبني فيه إلى مرضاتك وجنّبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين".

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