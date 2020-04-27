شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين:إنتاج 270 مليون رغيف خبز مدعم يوميا لـ 72 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إرجاء تحصيل المبالغ المالية والأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية خلال شهر رمضان المعظم وحتى نهاية عيد الفطر المبارك تيسيراً على أصحاب المخابز البلدية ولضمان توافر الخبز البلدى المدعم للمواطنين في كافة المناطق في هذا الشهر المبارك.

وأضافت وزارة التموين فى بيان اليوم أن عدد المخابز البلدية والتي تعمل في إنتاج الخبز المدعم يصل إلى أكثر من 30 ألف مخبز تنتج يومياً ما بين 250 إلى 270 مليون رغيف خبز مدعم يصرف لـ 72 مليون مواطن يستفيدون من بطاقة الدعم.

وتواصل مديريات التموين بالمحافظات والقطاعات الرقابية بالوزارة متابعة عمل المخابز عبر حملاتها التموينية يومياً للتأكد من استلام المخابز للدقيق التمويني، والتأكد من مطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز للمواصفات والأوزان، والأسعار المقررة.

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وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه مركز معلومات الوزارة لإطلاق خدمة جديدة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية لتقييم أداء وعمل المخابز فى مصر وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكترونى للوزارة .

وبمجرد دخول المواطن على الموقع ستظهر له أيقونة خاصة بـ"استطلاع رأى المواطن فى المخابز" وبمجرد الضغط عليها سيتم إدخال الرقم القومي، ورقم بطاقة التموين وتبدأ عملية التقييم، على أن يقوم المواطن بتقييم أداء المخبز المتعامل معه.

وشدد المصيلحي على أن عناصر التقييم تشمل رأى المواطنين من حيث حُسن معاملة المخبز للجمهور، وجودة الخبز، والتزام المخبز بمواعيد العمل، انضباط وزن الرغيف، ونظافة المخبز، لافتا إلى أن الهدف من ذلك هو تقييم أداء وعمل أصحاب المخابز من أجل تحسين وتجويد الخدمة أكثر للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية والمستفيدين من منظومة الخبز، وسيتم النظر بعين الاعتبار لكل الملاحظات والتقييمات الواردة من جانب المواطنين واتخاذ اللازم بشأنها أولاً بأول.

وكان الدكتور علي المصيلحى قد أشار إلى انتظام صرف مقررات تموين شهر أبريل من خلال المنافذ والممثلة فى بقالين التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية، وكذلك منافذ مشروع جمعيتى، وسيتم صرف السلع للمواطنين طوال أيام الشهر وذلك اعتباراً من الساعة 7 صباحاً حتى 7 مساءً.

وشدد المصيلحى على أن كل السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنة وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين