شكرا لقرائتكم خبر عن شائعات الموت تطارد زعيم كوريا الشمالية وشقيقته تصعد إلى الأضواء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الغموض والإثارة تحيط بمصير رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون بعد خروج تقارير غربية عديدة تتحدث عن وفاته أو احتضاره. ورغم نفى بعض الأطراف فى كوريا الجنوبية ومحاولات بيونج يانج للإشارة إلى ممارسته النشاط العادى، فإن الحديث عمن يخلفه ألقى بمزيد من الأضواء على شقيقته الصغرى كيم يوج ونج. ولمعرفة آخر التطورات شاهد الفيديو التالى ..

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