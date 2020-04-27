شكرا لقرائتكم خبر عن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم يتخطى 3 ملايين مصاب و207 ألف وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم الـ 3 ملايين حالة، ليسجل 3.003.229 ، بينما توفى نحو 207.094 حالة، وتماثل للشفاء ما يقارب 882.552 حالة.، بحسب إحصاءات .worldometers.info.





وجاءت الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الإصابات بتسجيل مليون إصابة، وتوفى 55.415 حالة، بينما تماثل للشفاء نحو 118.781.

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واحتلت إسبانيا المركز الثانى بتسجيل 226.629 إصابة، بينما توفى 23.190 حالة، وتعافى نحو 117.727.، وسجلت إيطاليا 197.675 إصابة، وتوفى 26.644 حالة، وتماثل للشفاء 64.928.

وأمس، حذرت منظمة الصحة العالمية من التواجد فى الزحام منعا لعدوى كورونا وقالت ‏إنه "يجب منع تجمع أعداد كبيرة من الأشخاص فى الأماكن العامة مثل الأسواق والمحال التجارية".

وأشار مكتب المنظمة فى مصر، فى منشور توعوى، إلى ضرورة الحفاظ على مسافة 1 متر على الأقل بين الأفراد.