شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الدراسة بمدارس العاصمة الصينية بكين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استؤنفت الدراسة اليوم الاثنين في المدارس لطلاب الصف الثالث بالمدارس الثانوية بالعاصمة الصينية بكين، حيث كشفت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، حيث قمن طالبات بتمارين رياضية في ملعب المدرسة الثانوية رقم 6 في هوهيهوت حاضرة منطقة منجوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين، حيث عاد طلاب المدارس الإعدادية والثانوية في المدينة إلى المدارس.

وأوضحت صور التقطتها الوكالة الصينية وجود التلاميذ في الفصول التعليمية والمدرسون يشرحون لهم الدروس، ملتزمين في الوقت ذاته بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى.

وقد غادرت جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" مستشفيات ووهان الصينية، وهى المدينة الأكثر تضررا بتفشي الفيروس في البلاد.

حيث أظهر اختبار الفيروس نتائج سلبية للمرة الثانية على رجل يبلغ من العمر 77 عاما واسم عائلته دينج فى ووهان حاضرة مقاطعة هوبى، وقال مسؤول بلجنة الصحة بالمدينة إنه لم تعد لديه أعراض سريرية وتمكن من الخروج من المستشفى، حسبما جاء في وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وقال مى فنج المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية إن النتيجة تحققت من خلال العمل الشاق للعاملين الطبيين فى ووهان وأولئك الذين تم إرسالهم من جميع أنحاء البلاد إلى المدينة .

ويعد إعلان اليوم علامة بارزة بالنسبة للمدينة الأكثر تضررا بالوباء .

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جاء ذلك بعد خمسة أيام من انخفاض عدد الحالات فى ووهان إلى رقم مزدوج وبعد أقل من 70 يوما من وصول عدد الحالات المسجلة اليومية فى مقاطعة هوبى إلى ذروته المقدرة بـ50633 حالة منها 38020 حالة فى ووهان .



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